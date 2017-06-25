Финн «Karrigan» Андерсен: не стоит недооценивать Cloud9 — они на пике формы

Игрок команды FaZe Clan по Counter-Strike: Global Offensive Финн «Karrigan» Андерсен рассказал о перемене в игре коллектива, а также высказал мнение о предстоящем полуфинальном матче с игроками из Cloud9 на ECS Season 3.



«После поражение от SK в Сиднее мы поняли, что нам необходимо поработать над нашим набором карт. Всего мы проиграли два финала — против SK Gaming и Astralis. Поэтому мы решительно поработали над картами, особенно над Overpass. Это ключевая карта и, думаю, сегодня мы это хорошо показали.



Когда я пришёл в FaZe, мы много раз играли против Cloud9. Не знаю, насколько интересным будет наш матч против них, но я с нетерпением жду его, потому что мне будет интересно посмотреть на карты. Эту команду не стоит недооценивать, так как она сейчас в лучшей форме», — рассказал karrigan



Команда FaZe Clan прошла в плей-офф стадию турнира ECS Season 3, заняв второе место в группе. Единственную карту групповой стадии FaZe уступила бразильской пятёрке из SK Gaming.



ECS Season 3 проходит в британской столице Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $ 660 тыс.