TI7: Double Dimension победила в открытой квалификации в СНГ

В СНГ завершилась вторая открытая квалификация на The International 7. В финале Double Dimension переиграла cali gari со счётом 2:0.

Следующим этапом станут закрытые отборочные. В них DD встретятся с Comanche, Cyber Anji, Natus Vincere, Team Empire, Vega Squadron, Gambit Esports, M19, Team Spirit и Effect. Первые серии матчей начнутся 26 июня в 11:00 по московскому времени.

В группах все участники сыграют друг с другом по одной игре. Команды, занявшие с первого по четвертые места, попадут в плей-офф, где матчи пройдут по турнирной системе с выбыванием после двух поражений. Победитель гранд-финала отправится на The International 2017.

25 июня призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 составляет $ 19 316 651.