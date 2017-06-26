TI7: Planet Dog выиграла последнюю квоту в европейскую квалификацию

Команда Planet Dog заработала последнюю квоту в европейскую закрытую квалификацию на The International 7. В финале открытого отборочного этапа коллектив обыграл Team Moriarty со счётом 2:0.



В состав Planet Dog входят известные европейские киберспорстмены, в том числе четверо бывших игроков Prodota Gaming. Среди них белорус Алексей «j4» Липай.



Первую открытую квалификацию в Европе прошла команда Джонатана «Loda» Берга Cool Beans. Эти команды присоединились к приглашённым коллективам и победителю Кубка Чемпионов — Alliance.



Первые матчи региональных отборов в Европе пройдут 26 июня. Игры стартуют в 11:00 по московскому времени. На групповой стадии все команды сыграют друг с другом по одной карте.