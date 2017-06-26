SK Gaming стала чемпионом третьего сезона Esports Championship Series

SK Gaming стала победителем третьего сезона Esports Championship Series по CS:GO. Финальный матч против FaZe Clan завершился со счётом 2:1 (11:16 de_mirage, 19:17 de_inferno, 19:17 de_train).



SK Gaming заняла первое место на групповой стадии, обыграв G2 Esports и FaZe Clan. В плей-офф бразильский состав обошёл Astralis.



Победитель чемпионата получит $ 250 тыс. Серебряному призёру достанется $ 120 тыс. Вместе с Astralis третью и четвёртую строчку разделила Cloud9. Эти команды заработали по $ 65 тыс.