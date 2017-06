EPG распустила состав по Dota 2

Киберспортивная организация Elements Pro Gaming объявила о роспуске состава по Dota 2. Информация об этом появилась в официальном сообществе «ВКонтакте». Причиной стало неудачное выступление коллектива на прошедших открытых квалификациях к The International 2017.



«Сезон для Elements Pro Gaming завершён! К сожалению, ребята не смогли преодолеть этап открытых квалификаций и побороться за выход на главный турнир года. В связи с этим было принято решение о полном роспуске состава. Мы благодарим каждого из игроков за время, проведённое в команде, и желаем дальнейших успехов на игровом поприще!» — говорится в официальном заявлении.



Текущий состав был укомплектован 7 июня этого года. Из достижений можно отметить второе место на квалификациях Blood in the Streets #1 People’s Choice. На самом турнире команда заняла восьмое место, уступив ProDota Gaming и Danish Bears.



Состав EPG по Dota 2:



— Илья «illidan» Пивцаев

— Душко «Boranija» Бораниясевич

— Дамир «Mitch» Шкаричич Адилович

— Никола «LeBronDota» Попович

— Роман «rmN-» Палей.