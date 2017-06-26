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TI7: TNC Pro Team не потерпела ни одного поражения в первый игровой день

26 июня 2017, понедельник. 18:19. Киберспорт

Завершился первый игровой день квалификации на The International 7 в Юго-Восточной Азии. По его результатам первую строчку турнирной таблицы заняла TNC Pro Team. Филиппинская команда одержала четыре победы подряд.

На втором месте расположилась Fnatic, на счету которой также четыре выигранных карты и одно поражение. Замкнула тройку лидеров Team Faceless со статистикой 3-1 по результатам первого игрового дня.

Последние места турнирной таблицы заняли HappyFeet и Skatemasters, не выигравшие ни одной карты.

Во второй игровой день в Юго-Восточной Азии пройдёт ещё 11 кругов по два матча в каждом. По результатам групповой стадии лучшая команда заработает путёвку на The International 7, а ещ четыре отправятся в плей-офф квалификации.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Киберспорт
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