TI7: M19 закончила первый день групповой стадии без поражений

В СНГ команда M19 закончила без поражений первый день групповой стадии отборочных на The International 7. По итогам пяти матчей состав занимает первую строчку.

Победители открытой квалификации проведут решающие игры с Gambit Esports, Vega Squadron и Team Empire. Последние две команды входят в четвёрку сильнейших. Vega Squadron идёт на втором месте (4 победы и 1 поражение), Team Empire — на третьем (3:1).

Также на третью строчку претендует Team Spirit. Первый игровой день команда тоже завершила со счётом 3:1. Natus Vincere и Gambit Esports делят четвертую позицию — 2:2 по картам.

Результаты первого дня в СНГ

По итогам групповой стадии четыре лучшие команды отправятся в плей-офф, где поборются за путевку на The International 7.