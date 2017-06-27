TI7: Midas Club Elite заняла первое место по результатам первого игрового дня

Midas Club Elite без поражений закончила первой игровой день квалификации на The International 7 в Южной Америке. Бразильская команда провела пять матчей.



Следом за ней в турнирной таблице расположились четыре коллектива: SG e-sports, Infamous, Stars и Mad Kings. На их счету по три победы и одной проигранной карте.



Ещё одна приглашенная команда, Elite Wolves, одержала только одну победу в пяти матчах.



Последнее место в группе предварительно занимает Colombia Dota со статистикой 0-4.



По результатам групповой стадии в Южной Америке в плей-офф выйдут четыре команды. В следующем этапе они разыграют одну путёвку на The Interantional 7.