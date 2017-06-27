TI7: Skatemasters потеряла шансы на выход в плей-офф квалификации

Победители Кубка чемпионов Юго-Восточной Азии Skatemasters первыми потеряли шансы на выход в плей-офф квалификации на The International 7. Команда потерпела подряд семь поражений и уже не сможет бороться за место в пятёрке лидеров.



Австралийский коллектив попал в региональную квалификацию, став единственным участником Кубка чемпионов. Игрокам приходится выступать с высоким пингом.



По предварительным результатам лидирующие позиции в группе занимают TNC Pro Team и Fnatic. Эти участники потерпели только одно поражение. Следом за ними идут Mineski и Faceless с двумя проигранными картами. Замыкают шестёрку Execration и Clutch Gamers с тремя проигрышами.



В квалификации Юго-Восточной Азии пройдёт ещё 11 встреч. По их результатам определится первый победитель отборочного этапа и четыре команды, которые отправятся в плей-офф.