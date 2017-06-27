Тимати опубликовал промовидео о поиске ведущего киберспортивных трансляций

Владелец группы компаний Black Star Тимур Юнусов опубликовал на своем аккаунте в «Инстаграме» промовидео о поиске ведущего киберспортивных трансляций.

«Срочно нужен керри в нашу оргу. Ищем лучшего представителя с топовым MMR'ом по работе в кадре. Шотколить буду я, готовьтесь танковать и отбиваться от фанатов. Кто в деле?» — написал Тимити в описании к ролику.

В апреле 2017 года Black Star объявила о запуске проекта Black Star Gaming. Компания планирует организовывать турниры, а также сформировать собственные киберспортивые лиги по дисциплинам.