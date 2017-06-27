TI7: М19 обеспечила себе место в плей-офф квалификации в СНГ

М19 первой в регионе СНГ обеспечила себе выход в плей-офф квалификации на The International 7. По результатам восьми из девяти игр команда потерпела только одно поражение.



Выйти во вторую фазу уже не смогут Comanche и Double Dimension. Эти участники за семь матчей выиграли только по одной карте.



Вторую строку турнирной таблицы предварительно занимает Team Empire с результатом 6-1. Следом за ней расположилась Vega Squadron, также потерпевшая только одно поражение за шесть матчей.



В течение второго игрового дня в СНГ пройдёт ещё 12 встреч. По их результатам определятся ещё три коллектива, которые сыграют во второй стадии квалификаций.