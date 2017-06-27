Team Secret поедет на The International 7. В заключительном матче европейской квалификации команда переиграла PENTA Sports и заняла первое место в таблице (8 побед и 1 поражение).

За вторую путёвку в плей-офф сразятся Danish Bears, Planet Dog, Team Singularity и mousesports. Матчи пройдут по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

Распределение пар станет известно после завершения двух игр. Матчи пройдут с 28 по 29 июня.

Призовой фонд на The International 7 составляет $ 19 669 856. Основная стадия чемпионата пройдёт в августе 2017 года.