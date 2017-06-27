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Team Secret поедет на The International 7

27 июня 2017, вторник. 22:58. Киберспорт

Team Secret поедет на The International 7. В заключительном матче европейской квалификации команда переиграла PENTA Sports и заняла первое место в таблице (8 побед и 1 поражение).

За вторую путёвку в плей-офф сразятся Danish Bears, Planet Dog, Team Singularity и mousesports. Матчи пройдут по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

Распределение пар станет известно после завершения двух игр. Матчи пройдут с 28 по 29 июня.

Призовой фонд на The International 7 составляет $ 19 669 856. Основная стадия чемпионата пройдёт в августе 2017 года.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2 The International 2017
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