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Ринат «KingR» Абдуллин: уровень квалификации не очень высокий

28 июня 2017, среда. 13:12. Киберспорт

Игрок Effect по Dota 2 Ринат «KingR» Абдуллин прокомментировал выступление команды на закрытой квалификации к The International 2017.

«По объективным или необъективным причинам мы не стали играть кв (после игр на квалификации мне эти причины кажутся объективными, но говорить их я, конечно же, не буду). Сыграли 3 игры за день до квалификации, так что результат ожидаемый, хотя я даже удивлён, что мы у кого-то смогли выиграть и кому-то из тех, кто вышел в плей-офф, смогли навязать борьбу.

Это говорит о том, что уровень квалификации не очень высокий. Есть несколько сильных команд, остальные для фона (по поводу еу не знаю, но думаю, что там примерно так же), мне кажется, что разделение квалификаций на Европу/СНГ было не очень оправданно. Те же 3 слота, команды, которые за эти слоты поборются, были бы те же самые, но не было бы столько незаслуженно приглашённых тим», — считает KingR.

На прошедшей квалификации к The International 2017 Effect заняла 7-е место по итогам групповой стадии и покинула отборочные.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
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