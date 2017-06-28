CD Projekt занялась поиском менеджера по киберспорту

Создатели карточной игры «Гвинт: Ведьмак» начали поиски менеджера по киберспорту. Вакансия появилась на официальном сайте компании.

В обязанности будущего менеджера войдёт разработка стратегии развития киберспортивного направления, регулярное взаимодействие с игроками, командами, организаторами турниров, лиг и представителями сообщества, а также внутренними отделами CD Projekt.

В списке требований: трёхлетний опыт работы в профильной компании, понимание киберспортивной индустрии с точки зрения бизнеса, аналитический склад ума и стратегическое мышление.

Первый крупный турнир с призовым в $ 100 тыс. состоялся 13 мая 2017 года. В чемпионате победил Эйдриан «Lifecoach» Кой. Сейчас киберспортсмен выступает за Evil Geniuses.

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