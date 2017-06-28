TI7: IG.Vitality выиграла первую квоту в китайской квалификации

IG.Vitality стала обладателем первой китайской квоты на The International 7. Команда стала лидером группового этапа квалификации.



Первую стадию коллектив завершил с 7 победами и 2 поражениями. Независимо от исхода следующих матчей ни один участник отборов не сможет набрать больше очков.



На участие в плей-офф претендуют пять команд: LGD, Vici Gaming, EHOME.Keen, LGD.Forever Young и CDEC Gaming. Из них только четыре коллектива пройдут во вторую стадию. Там организаторы разыграют ещё две путёвки на The International 7.