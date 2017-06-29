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В Heroes of the Storm вышло крупное обновление баланса

29 июня 2017, четверг. 12:01. Киберспорт

Blizzard выпустила крупное обновление баланса в Heroes of the Storm. Разработчики исправили ряд ошибок, изменили навыки героев, а также переработали механику работы некоторых из них.

Общие изменения:
— Исправлен ряд неполадок, из-за которых клиент игры мог прекратить работу.

Художественное оформление:
— Малтаэль: текстуры при повторных применениях «Последнего обряда» к той же цели теперь будут отображаться корректно.

Герои, способности и таланты:
Хроми: исправлена неполадка, из-за которой можно было создавать сразу две точки «Песков времени».
Дехака: теперь выполнение задания «Регенерация тканей» больше не будет мешать эссенции, заработанной за убийства героев, исцелять Дехаку.
Самуро: исправлена неполадка, из-за которой способность «Ветроступ» действовала 9 сек. вместо 10 сек.
Тассадар: «Нейтрализация» теперь корректно воздействует на цель совместно с другими эффектами, снижающими урон.
Тассадар: теперь больше не может атаковать во время «Пространственного сдвига» в форме архонта.
Тралл: процентный урон, наносимый автоатаками после использования способности «Дух дикого зверя», усиленной талантом «Альфа-волк», теперь, как и должен, считается уроном, наносимым способностью.
Тралл: дополнительное исцеление от таланта «Дар северного волка» больше не будет влиять на обычные срабатывания «Стойкости северного волка».
Тиранда: показатель дополнительного урона на панели положительных эффектов таланта «Следопыт» теперь выводится корректно.

Полный список изменений вы можете изучить здесь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Heroes of the Storm
Новости. Киберспорт
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