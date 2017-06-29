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Роман «CaspeRRR» Лепёхин: это худшие квалификации в Европе за всю историю доты

29 июня 2017, четверг. 12:10. Киберспорт

Комментатор Роман «CaspeRRR» Лепёхин рассказал «Чемпионату» о своих впечатлениях от квалификаций на The International 7 в европейском регионе и СНГ.

«Это худшие квалификации в Европе за всю историю доты. Отвратительная подготовка и игры. Остальные регионы на их фоне смотрятся как боги. Отдавать ли теоретический слот СНГ? Возможно, и стоило бы, но наши команды тоже крайне нестабильны и на мировом уровне, то есть на самом TI, вряд ли смогли бы показать хороший результат. Все самые сильные команды уже получили приглашение либо без проблем прошли квалификации. Кажется, что пропасть между т1 и т2 командами становится всё больше», — пояснил Лепёхин.

Также он поделился своим мнением об основных проблемах формата отборочного этапа.

«Марафонский» формат квалификаций на Major и TI был поначалу забавным, но у всего есть предел. Команды не должны играть по 15 часов в день. Зрители не должны смотреть 100 500 трансляций одновременно. И если вторые имеют возможность выбора и просто уходят, то вот игроки страдают больше всех. Они не имеют возможности подготовиться к сопернику (потому что их 9 за 2 дня) и просто устают физически. Кто-то скажет, что всё в одинаковых условиях, и будет прав, но я хочу смотреть НОРМАЛЬНУЮ ДОТУ, а не битву бомжей в грязи», — заключил он.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
29 июня 2017, четверг
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