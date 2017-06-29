TI7: LGD. Forever Young заработала путёвку на чемпионат мира по Dota 2

LGD. Forever Young стала второй командой, прошедшей китайскую квалификацию на The International 7. Коллектив стал победителем отборов плей-офф. Для саппорта команды Лиана «DDC» Фамина это будет седьмой чемпионат мира.



В решающем матче LFY встретилась с EHOME.Keen и одержала победу со счётом 2:0.

Проигравшему коллективу предстоит сыграть в финале нижней сетки. Его соперником станет победитель пары LGD — Vici Gaming. Одна из трёх команд заработает последнюю путёвку на турнир от китайского региона.



Первую квоту на The International заработала IG.Vitality. Младший состав IG стал победителем группового этапа.