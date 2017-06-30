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Алексей «Cypher» Янушевский: Virtus.pro предложили условия не хуже, чем в США

30 июня 2017, пятница. 12:18. Киберспорт

Белорусский профессиональный игрок в Quake Алексей «Cypher» Янушевский дал интервью журналистам портала Virtus.pro. Алексей рассказал о заключении контракта с Virtus.pro, а также обсудил киберспортивное будущее новой части Quake.

«Я сидел дома, а в этот момент анонсировали QuakeСon с призовым фондом миллион долларов. Через три-четыре часа ко мне постучался генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин, мы начали переговоры. Были и другие предложения. Ещё до анонса со мной долго пытались сконтачиться команды из Америки.

Одна команда как раз предлагала переезжать в североамериканский регион и играть на их сцене. Если честно, такой вариант меня не очень устраивал. Мне нравится Америка, но я бы не хотел там жить. Хотелось остаться в Минске, а в Virtus.pro мне предложили условия точно не хуже, чем американцы. Мне очень нравится мой город, нравится моё душевное состояние здесь.

О будущем Quake Champions пока трудно что-то сказать — игра развивается. Я это вижу и по цифрам, и по заинтересованности людей, которые смотрят на твиче полных ноунеймов. Как было в Overwatch: там же деньги платили самым топовым стримерам, чтобы они 3-4 месяца играли в него. Это хороший PR-ход, если игра в топе, то ты непроизвольно начинаешь смотреть и играть. Такого в Quake пока не происходит, но все впереди. Я вижу, что они развиваются в верном направлении, плюс турнир сделали на миллион. Дальше – посмотрим. Я уверен, они на этом не остановятся. На 125 FPS регистрируются по 160 человек, на квалификации уже 500 или 550. Так что динамика резкая, если такой и останется, то это будет бомба», — рассказал Cypher.

Алексей «Cypher» Янушевский является одним из самых титулованных игроков в Quake. На счету Алексея четыре чемпионских титула на QuakeCon, а также многократные победы на ESWC, ASUS Open, DreamHack и других соревнованиях. Также Алексей является победителем первого турнира по Quake Champions.

Источник: Сайт Virtus.pro Сообщить об ошибке
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Quake Champions
Новости. Киберспорт
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