Ахмад «ADTR» Сязван: хочу стать одним из лучших тренеров

Тренер команды Fnatic по Dota 2 Ахмад «ADTR» Сязван дал интервью журналистам портала eGG Network. В нём Ахмад обсудил проблемы внутри команды, а также сообщил, что не планирует заниматься карьерой игрока.



«У Fnatic были некоторые проблемы с игрой, и замены были неизбежны. Причина, по которой мы решили заменить Meracle, — он не подошёл по игровому стилю, который больше всего подходит нашему коллективу. Учитывая стиль QO, мы решили сохранить его роль в приоритете. Агрессивный стиль с его умением фармить может привести команду к успеху. В текущей мете нет способа, чтобы два жадных героя успешно реализовали себя.



DJ и Ohaiyo тоже пришлось адаптироваться, так как оба привыкли к тому, чтобы у них было достаточно пространства и ресурсов. Тем не менее они успешно изменили свою игру, чтобы стать хорошим дополнением для QO. У Meracle это не вышло, поэтому мы решили расстаться.



Что касается меня, то сейчас я на 100% уверен, что уже не стану профессиональным игроком. Мне нравится тренерство, и Fnatic доверили мне эту роль. Когда Mushi был в команде, он помог мне стать тренером. Тогда я чувствовал, что не оправдал ожиданий, и поэтому думал заняться карьерой игрока. Сейчас я осознал важность тренера в коллективе и хотел бы сфокусироваться на этом, чтобы стать одним из лучших в киберспорте», — рассказал ADTR.



Fnatic завоевала квоту на основном турнире The International 2017, заняв второе место на квалификациях в Юго-Западном регионе. Основной турнир пройдёт с 7 по 12 августа в Сиэтле (США). Призовой фонд соревнований в настоящее время составляет $ 19,8 млн.