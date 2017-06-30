Na’Vi отказалась от состава по World of Tanks

Киберспортивная команда Natus Vincere объявила о закрытии состава по World of Tanks. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Причиной такого решения стало отсутствие дальнейшей перспективы у дисциплины.

«Порой, чтобы двигаться вперёд, приходится принимать неоднозначные решения: сегодня мы прощаемся с дисциплиной World of Tanks. За эти четыре года танкисты стали неотъемлемой частью нашего клуба и поддерживали планку выступлений на самом высоком уровне. Пожалуй, этот состав можно назвать самым стабильным за всю историю организации. Однако, несмотря на старания и успехи парней, киберспортивная составляющая WoT так и не сдвинулась с точки, на которой была в 2013 году.

Хотелось бы выразить благодарность всем игрокам команды за их преданность и вклад в развитие проекта Natus Vincere. Вы настоящие профессионалы, с которыми всегда было приятно работать. Очень надеюсь, что вы продолжите играть вместе. GL & HF», — прокомментировал решение исполнительный директор Na'Vi Евгений Золотарёв.

Коллектив провёл в составе организации более трёх лет. За время своего существования команда одержала победу более чем в 25 турнирах и заработала более $ 800 тыс. призовых.



Состав Na’Vi по WoT:



— Дмитрий «LeBwa» Палащенко

— Олег «Straik» Романенков

— Максим «Inspirer» Мазеин

— Кирилл «Kirilloid» Пономарёв

— Анатолий «TheAnatolich» Бараков

— Дмитрий «SL1DE» Фришман

— Андрей «Rhino» Лесь

— Дмитрий «de1uxe» Репин (менеджер).