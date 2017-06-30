Cypher сыграет с Av3k и 2GD в одной команде на квалификациях QuakeCon 2017

Алексей «Cypher» Янушевский сыграет с Мачеем «Av3k» Кжиковским и Джеймсом «2GD» Хардингом в команде под названием The Defedants на квалификациях QuakeCon 2017 в режиме 4x4 Sacrifice. Команду дополнят Криштоф «Krysa» Черни и Дэвид «Deus» Киннайрд.



Av3k является профессиональным игроком в Quake. На его счету четыре титула на турнире DreamHack и серия побед на других соревнованиях. В 2015 году, по слухам, Мачей был задержан полицией за хранение оружия, 10 килограммов марихуаны и других наркотиков. Позже Av3k заявил, что у него нашли только марихуану.



Джеймс «2GD» Хардинг наиболее известен как комментатор в Dota 2. В 2016 году он был скандально уволен Гейбом Ньюэллом, после чего Джеймс прекратил карьеру комментатора.



Алексей «Cypher» Янушевский является одним из самых титулованных игроков в Quake. В настоящее время игрок подписал контракт с командой Virtus.pro, в составе которых выступит на QuakeCon 2017.



Квалификации на QuakeCon 2017 в режиме Sacrifice 4x4 начинаются 1 июля в 15:00 по московскому времени. Итоговый турнир пройдёт с 24 по 27 августа в американском городе Даллас.



Состав The Defedants по Quake Champions:



— Алексей «Cypher» Янушевский

— Мачей «Av3k» Кжиковский

— Джеймс «2GD» Хардинг

— Дэвид «Deus» Киннайрд

— Криштоф «Krysa» Черни.