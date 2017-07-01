Призовой фонд турнира по Warface превысил 9 млн руб. Об этом сообщили организаторы киберспортивного фестиваля WARFEST, который пройдёт в Москве 27 августа.

Общий призовой фонд соревнований формируется из отчислений игроков. При этом половину собранных средств разыграют среди начинающих игроков. Остальные деньги поделят между победителями ProLeague и MastersLeague по Warface. Окончательный размер призового фонда будет объявлен в августе.

Warface — многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, разработанный компанией Crytek. В игре представлены PvP-режимы и кооперативное прохождение, предполагающее командное взаимодействие.