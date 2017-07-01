Blizzard рассказала о способностях адмирала Стукова в Heroes of the Storm

Компания Blizzard опубликовала видео с представлением способностей персонажа Алексея Стукова в Heroes of the Storm. Адмирал станет героем поддержки, сможет замедлять скорость противников и наносить им небольшой урон.

К базовым способностям нового персонажа относятся «Лечебный патоген», восполняющий здоровье самого героя и его союзников, «Пустула», наносящая дополнительный урон и замедляющая скорость врагов, а также «Хищная лапа», поражающая противников эффектом немоты. Среди ультимативных способностей Алексея Стукова – «Хлёсткий удар» и «Чудовищный толчок», позволяющие отбрасывать вражеских героев заражённой рукой.

Появление адмирала Алексея Стукова в Heroes of the Storm было анонсировано компанией Blizzard 29 июня. Персонаж является одним из главных действующих лиц во вселенной StarCraft.