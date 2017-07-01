PGL Major Krakow: FlipSid3 Tactics закончила второй день в четвёрке лидеров

Завершились игры второго дня отборочных на мэйджоре по CS:GO. FlipSid3 Tactics разгромила HellRaisers (16:4 @ de_overpass), Vega Squadron обыграла OpTic Gaming (16:10 de_train), а Tengri уступила BIG (14:16 @ de_cbble).

Результаты второго дня

Во второй день, который начался в 10:00 по московскому времени, также пройдут восемь матчей. Команды, которые смогут добыть сегодня третью победу, сразу квалифицируются в основной этап соревнований.

По итогам жеребьёвки образовались следующие пары:

Отборочные на PGL Major Krakow проходят по швейцарской системе. Согласно формату, командам для выхода в основной этап турнира нужно одержать три победы. В то же время команды с тремя поражениями покинут квалификационный этап.



Соревнования завершатся 2 июля. По их итогам 8 лучших команд отправятся в основной этап PGL Major Krakow, который пройдёт с 16 по 23 июля.