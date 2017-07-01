Бывший руководитель Cyber Anji: Yoky ни разу не получил зарплату

Бывший руководитель Cyber Anji Мурад Алиев в интервью Esports Mail.ru рассказал о целях, которые ставили перед командой, а также о проблемах с зарплатами игроков.

«Они думали (руководство ФК «Анжи». — Прим. ред.), что результаты будут мгновенными. Через две недели с момента открытия проекта, в середине марта, они уже начали спрашивать: «Когда будет спонсор?» О каких спонсорах может идти речь, если мы ещё не успели выступить ни на одном турнире? Ещё даже месяц не прошёл. То есть я не знаю, почему у них так резко поменялось настроение. На любой результат нужно время — чтобы команда сыгралась, выступала на LAN-ах и так далее. Нужно время.

Я могу сказать, что Yoky (Максим Ким), который был в составе с самого начала, ни разу не получил зарплату, вообще. Один из лучших игроков нашей команды и на своей позиции в СНГ — я в этом уверен — ни разу не получил зарплату. За все три месяца он один раз написал мне с вопросом, что с зарплатой. Настолько человек терпеливый и профессионал своего дела», — рассказал Мурад Алиев

30 июня стало известно, что футбольный клуб «Анжи» прекратил работу в киберспортивном направлении. За время существования подразделения коллектив CyberAnji занял 2-е место на ProDotA Cup Europe 18 и одержал победу на WellPlay Invitational #8.