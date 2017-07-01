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PGL Major Krakow: G2 и mousesports прошли в основную стадию турнира

1 июля 2017, суббота. 23:19. Киберспорт

По итогам третьего дня отборочных команды G2 и mousesports прошли в основную стадию турнира PGL Major Krakow по Counter-Strike: Global Offensive.

Французы из G2 обыграла FlipSid3 Tactics (16:13 @ de_nuke). В это же время mousesports переиграла PENTA Sports (16:14 @ de_cbble).

Завтра в 10:00 по московскому времени начнутся матчи четвёртого раунда, в рамках которого Vega Squadron и FlipSid3 Tactics поборются за выход в основную стадию турнира.

Расписание матчей 4 дня

Расписание матчей 4 дня

Отборочные на PGL Major Krakow проходят по швейцарской системе. Соревнования завершатся 2 июля. По их итогам 8 лучших команд отправятся в основной этап PGL Major Krakow, который пройдёт с 16 по 23 июля.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
1 июля 2017, суббота
23:19 PGL Major Krakow: G2 и mousesports прошли в основную стадию турнира
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