PGL Major Krakow: G2 и mousesports прошли в основную стадию турнира

По итогам третьего дня отборочных команды G2 и mousesports прошли в основную стадию турнира PGL Major Krakow по Counter-Strike: Global Offensive.

Французы из G2 обыграла FlipSid3 Tactics (16:13 @ de_nuke). В это же время mousesports переиграла PENTA Sports (16:14 @ de_cbble).

Завтра в 10:00 по московскому времени начнутся матчи четвёртого раунда, в рамках которого Vega Squadron и FlipSid3 Tactics поборются за выход в основную стадию турнира.

Расписание матчей 4 дня

Отборочные на PGL Major Krakow проходят по швейцарской системе. Соревнования завершатся 2 июля. По их итогам 8 лучших команд отправятся в основной этап PGL Major Krakow, который пройдёт с 16 по 23 июля.