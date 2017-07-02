Александр «NoFear» Чурочкин: о зарплате речи сейчас не идёт

Бывший игрок Cyber Anji Александр «NoFear» Чурочкин рассказал на своём аккаунте в «Твиттере» о проблемах с выплатой зарплаты в команде.

«Все свои долги ФК «Анжи» обещала выплатить до 10 июня, а также выделить деньги на буткемп. Однако с 5 июня они игнорируют любые сообщения Мурада (бывший руководитель Cyber Anji. — Прим. ред.). Спустя 25 дней ФК «Анжи» ответили Мураду и попросили его отдать логины и пароли от группы команды во «ВКонтакте» и «Твиттере». Конечно, про зарплату речи никакой не идёт», — заявил NoFear.

30 июня стало известно, что футбольный клуб «Анжи» прекратил работу в киберспортивном направлении. После этого бывший руководитель Cyber Anji Мурад Алиев рассказал о проблемах с выплатами зарплат в команде.