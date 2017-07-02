Comanche распустила состав по Dota 2. Анонс появился на официальной странице организации во «ВКонтакте».

«С сожалением сообщаем, что Советом племени принято решение о роспуске состава. Пятёрка была собрана за несколько дней до закрытия трансферного окна, успела показать результаты на некоторых турнирах и даже получила приглашение в закрытые квалификации к The International. К сожалению, успехи состава нельзя было назвать достаточными, поэтому мы приняли это непростое решение», — говорится в заявлении.

Бывший состав команды:

— Халед «sQreen» Эль-Хаббаш

— Евгений «XaKoH» Кочетов

— Глеб «hNNN» Шилов

— Владислав «GGwpLanaya» Маликов

— Вячеслав «Oxaien» Брыков

На прошедшей закрытой квалификации к The International 2017 Comanche заняла девятое место по итогам групповой стадии и покинула отборочные.