Team Spirit примет участие в перуанском турнире The Final Match

Team Spirit получила приглашение на турнир The Final Match. Соревнования пройдут в городе Лима, столице Перу.



Кроме представителей СНГ, организаторы пригласили MVP HOT6ix, Alliance, SG e-sports и победителей южноамериканской квалификации на The International перуанцев Infamous. Ещё один слот заработали Midas Elite Club в отборочном этапе в Южной Америке, а последние два места выиграли победители перуанских квалификаций Thudner Awaken и Elite Wolves.



На первой стадии турнира команды разделят на две четвёрки. Team Spirit попала в группу с MVP, SG e-sports и Thunder Awaken. В четвёрках команды по кругу сыграют друг с другом по одной карте. Коллективы, занявшие 1-2-е места, отправятся в верхнюю сетку плей-офф. Оставшиеся участники начнут выступление с «лузеров».



The Final Match пройдёт с 7 по 9 июня. Соревнования будет принимать спортивная арена «Coliseo Eduardo Dibos» вместительностью 6 тыс. зрителей. На чемпионате команды разыграют призовой фонд в $ 50 тыс. Для Южной Америки это крупнейший турнир по Dots 2 в истории дисциплины.