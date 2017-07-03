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Valve выпустила патч 7.06e для Dota 2

3 июля 2017, понедельник. 06:21. Киберспорт

Компания Valve выпустила обновление 7.06e для Dota 2. Основные изменения коснулись популярных героев квалификаций The International 7. Кроме того, были усилены персонажи, которые редко использовались на отборочном этапе.

Первый LAN-финал на версии 7.06e стартует 5 июня. Восемь команд встретятся в Китае на турнире MDL.

* Награда за маленький лагерь крипов увеличена на 10%
* Veil of Discord: стоимость рецепта увеличена с 400 до 500
* Bloodthorn: критический урон уменьшен с 1.45x до 1.4x
* Heaven's Halberd: длительность обезоруживания на героях с дальней атакой уменьшена с 5.5 до 5
* Alchemist: базовая ловкость увеличена с 11 до 16
* Alchemist: награда за руну богатства от Greevil's Greed увеличена с 2x до 2.5x
* Arc Warden: скорость поворота улучшена с 0.4 до 0.6
* Batrider: восстановление Flaming Lasso увеличено с 90/75/60 до 100/80/60
* Brewmaster: здоровье огненной панды увеличено с 1200 до 1300
* Brewmaster: талант 10-го уровня изменен с +30 к скорости атаки на +30 урона
* Brewmaster: талант 25-го уровня изменен с +120 урона на +140 скорости атаки
* Broodmother: талант 20-го уровня усилен с +12 урона паучков до +14
* Bristleback: базовый урон уменьшен на 4
* Chen: восстановление здоровья Hand of God увеличено с 225/325/425 до 225/350/475
* Chen: талант 20-го уровня усилен с +90 золота в минуту до +120
* Clockwerk: стоимость Battery Assault увеличена с 75 до 100
* Clockwerk: базовый урон уменьшен на 3
* Dark Seer: восстановление Surge увеличено с 12/11/10/9 до 13/12/11/10
* Enchantress: стоимость Nature's Attendants уменьшена с 125/140/155/170 до 125
* Io: стоимость Spirits увеличена с 120/130/140/150 до 150
* Legion Commander: дальность использования Press The Attack уменьшена с 800 до 700
* Leshrac: талант 10-го уровня усилен с +10% защиты магического урона до +15%
* Leshrac: урон Pulse Nova увеличен с 100/130/160 до 100/140/180
* Lifestealer: прирост силы уменьшен с 3.3 до 3.1
* Lina: урон Dragon Slave уменьшен с 110/180/250/320 до 85/160/235/310
* Lina: талант 25-го уровня ослаблен с +40/4% от Fiery Soul до +35/3%
* Luna: талант 10-го уровня усилен с +15 скорости передвижения до +20
* Luna: талант 20-го уровня усилен с +10% защиты от магии до +15%
* Lycan: восстановление Howl увеличено с 55/50/45/40 до 60/55/50/45
* Monkey King: восстановление Boundless Strike уменьшено с 25 до 22
* Monkey King: интервалы атак с Wukong's Command усилены с 1.6 до 1.4
* Morphling: базовое время атаки улучшено с 1.55 до 1.5
* Naga Siren: базовое восстановление здоровья увеличено с 0.5 до 1.5
* Nightstalker: базовый интеллект уменьшен с 16 до 13
* Nightstalker: восстановление Hunter In The Night увеличено с 26/22/18/14 до 30/26/22/18
* Nyx Assassin: скорость передвижения уменьшена с 305 до 300
* Ogre Magi: талант 15-го уровня усилен с +8% защиты от магии до +12%
* Ogre Magi: талант 20-го уровня улучшен с +250 здоровья до +350
* Ogre Magi: талант 20-го уровня улучшен с +25 скорости передвижения до +30
* Phantom Lancer: прирост ловкости увеличен с 2.6 до 2.8
* Phoenix: талант 10-го уровня усилен с +175 здоровья до +200
* Puck: базовая броня уменьшена на 1
* Pugna: талант 25-го уровня улучшен с +150 урона от Nether Blast до +200
* Queen of Pain: базовый урон уменьшен на 4
* Queen of Pain: талант 25-го уровня ослаблен с 70% восстановления здоровья от заклинаний до 60%
* Razor: прирост ловкости уменьшен с 2.0 до 1.8
* Sand King: урон Caustic Finale уменьшен с 45/65/85/110 до 20/50/80/110
* Shadow Demon: базовая сила увеличена с 19 до 21
* Shadow Demon: восстановление Demonic Purge уменьшено с 50 до 40
* Sniper: прирост ловкости увеличен с 2.5 до 2.7
* Spectre: базовая сила увеличена с 19 до 20
* Spectre: талант 15-го уровня усилен с +20 скорости передвижения до +25
* Sven: восстановление Warcry увеличено с 32/26/20/14 до 34/28/22/16
* Tiny: Toss теперь может приземлить цель на героя, невосприимчивого к магии
* Venomancer: прирост силы уменьшен с 2.15 до 1.9
* Visage: стоимость Grave Chill уменьшена с 100 до 90
* Windranger: стоимость Windrun уменьшена с 75 до 60
* Winter Wyvern: базовое восстановление здоровья Cold Embrace увеличено с 20 до 25
* Winter Wyvern: замедление Arctic Burn увеличено с 19/26/33/40% до 22/28/34/40%.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2
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