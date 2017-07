Valve выпустила патч 7.06e для Dota 2

Компания Valve выпустила обновление 7.06e для Dota 2. Основные изменения коснулись популярных героев квалификаций The International 7. Кроме того, были усилены персонажи, которые редко использовались на отборочном этапе.



Первый LAN-финал на версии 7.06e стартует 5 июня. Восемь команд встретятся в Китае на турнире MDL.



* Награда за маленький лагерь крипов увеличена на 10%

* Veil of Discord: стоимость рецепта увеличена с 400 до 500

* Bloodthorn: критический урон уменьшен с 1.45x до 1.4x

* Heaven's Halberd: длительность обезоруживания на героях с дальней атакой уменьшена с 5.5 до 5

* Alchemist: базовая ловкость увеличена с 11 до 16

* Alchemist: награда за руну богатства от Greevil's Greed увеличена с 2x до 2.5x

* Arc Warden: скорость поворота улучшена с 0.4 до 0.6

* Batrider: восстановление Flaming Lasso увеличено с 90/75/60 до 100/80/60

* Brewmaster: здоровье огненной панды увеличено с 1200 до 1300

* Brewmaster: талант 10-го уровня изменен с +30 к скорости атаки на +30 урона

* Brewmaster: талант 25-го уровня изменен с +120 урона на +140 скорости атаки

* Broodmother: талант 20-го уровня усилен с +12 урона паучков до +14

* Bristleback: базовый урон уменьшен на 4

* Chen: восстановление здоровья Hand of God увеличено с 225/325/425 до 225/350/475

* Chen: талант 20-го уровня усилен с +90 золота в минуту до +120

* Clockwerk: стоимость Battery Assault увеличена с 75 до 100

* Clockwerk: базовый урон уменьшен на 3

* Dark Seer: восстановление Surge увеличено с 12/11/10/9 до 13/12/11/10

* Enchantress: стоимость Nature's Attendants уменьшена с 125/140/155/170 до 125

* Io: стоимость Spirits увеличена с 120/130/140/150 до 150

* Legion Commander: дальность использования Press The Attack уменьшена с 800 до 700

* Leshrac: талант 10-го уровня усилен с +10% защиты магического урона до +15%

* Leshrac: урон Pulse Nova увеличен с 100/130/160 до 100/140/180

* Lifestealer: прирост силы уменьшен с 3.3 до 3.1

* Lina: урон Dragon Slave уменьшен с 110/180/250/320 до 85/160/235/310

* Lina: талант 25-го уровня ослаблен с +40/4% от Fiery Soul до +35/3%

* Luna: талант 10-го уровня усилен с +15 скорости передвижения до +20

* Luna: талант 20-го уровня усилен с +10% защиты от магии до +15%

* Lycan: восстановление Howl увеличено с 55/50/45/40 до 60/55/50/45

* Monkey King: восстановление Boundless Strike уменьшено с 25 до 22

* Monkey King: интервалы атак с Wukong's Command усилены с 1.6 до 1.4

* Morphling: базовое время атаки улучшено с 1.55 до 1.5

* Naga Siren: базовое восстановление здоровья увеличено с 0.5 до 1.5

* Nightstalker: базовый интеллект уменьшен с 16 до 13

* Nightstalker: восстановление Hunter In The Night увеличено с 26/22/18/14 до 30/26/22/18

* Nyx Assassin: скорость передвижения уменьшена с 305 до 300

* Ogre Magi: талант 15-го уровня усилен с +8% защиты от магии до +12%

* Ogre Magi: талант 20-го уровня улучшен с +250 здоровья до +350

* Ogre Magi: талант 20-го уровня улучшен с +25 скорости передвижения до +30

* Phantom Lancer: прирост ловкости увеличен с 2.6 до 2.8

* Phoenix: талант 10-го уровня усилен с +175 здоровья до +200

* Puck: базовая броня уменьшена на 1

* Pugna: талант 25-го уровня улучшен с +150 урона от Nether Blast до +200

* Queen of Pain: базовый урон уменьшен на 4

* Queen of Pain: талант 25-го уровня ослаблен с 70% восстановления здоровья от заклинаний до 60%

* Razor: прирост ловкости уменьшен с 2.0 до 1.8

* Sand King: урон Caustic Finale уменьшен с 45/65/85/110 до 20/50/80/110

* Shadow Demon: базовая сила увеличена с 19 до 21

* Shadow Demon: восстановление Demonic Purge уменьшено с 50 до 40

* Sniper: прирост ловкости увеличен с 2.5 до 2.7

* Spectre: базовая сила увеличена с 19 до 20

* Spectre: талант 15-го уровня усилен с +20 скорости передвижения до +25

* Sven: восстановление Warcry увеличено с 32/26/20/14 до 34/28/22/16

* Tiny: Toss теперь может приземлить цель на героя, невосприимчивого к магии

* Venomancer: прирост силы уменьшен с 2.15 до 1.9

* Visage: стоимость Grave Chill уменьшена с 100 до 90

* Windranger: стоимость Windrun уменьшена с 75 до 60

* Winter Wyvern: базовое восстановление здоровья Cold Embrace увеличено с 20 до 25

* Winter Wyvern: замедление Arctic Burn увеличено с 19/26/33/40% до 22/28/34/40%.