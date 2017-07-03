Матч OG против EG откроет турнир Mars Dota 2 League

Организаторы Mars Dota 2 League представили формат и расписание турнира.



Чемпионат стартует с общего группового этапа, на котором все команды сыграют друг с другом по одной карте. Матчи этой стадии пройдут 5 и 6 июня на двух параллельных стримах. По результатам группы четыре лучшие команды отправятся в верхнюю сетку плей-офф, а оставшиеся начнут выступление с «лузеров». В основной стадии все встречи пройдут до трёх побед. Гранд-финал сыграют в формате best-of-5.



Откроют соревнования матчи Clutch Gamers с Newbee и OG с Evil Geniuses.



Прямые приглашения на турнир получили Invictus Gaming. Newbee, OG и Evil Geniuses. Отборы в Китае прошли два состава LGD, а победителем квалификации в Юго-Восточной Азии стала Clutch Gamers. Кроме того, организаторы были вынуждены отменить отборочный этап в Европе из-за конфликтов расписаний. Место европейской команды заняла Vici Gaming.



Mars Dota 2 League пройдёт с 5 по 9 июля в Китае. Соревнования примет интернациональный теннисный центр Optic Valley.