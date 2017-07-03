The Defedants прошла отборы на Quake World Championship по Quake Champions

Команда The Defedants, в составе которой выступают Алексей Cypher Янушевский, Мачей Av3k Кжиковский и Джеймс 2GD Хардинг, вошла в число финалистов первой квалификации на Quake World Championship по Quake Champions. Таким образом, коллектив завоевал место на основном турнире. Также путёвки в следующую стадию получили команды NOTOFAST, Alliance и Zz.



Финальный этап европейской региональной квалификации пройдёт с 5 по 6 августа в британском городе Лестер. LAN-финал соревнований состоится с 24 по 26 августа, в рамках выставки QuakeCon. Команды разыграют между собой призовой фонд в размере $ 530 тыс.