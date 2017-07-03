Максим «XPEH» Дьяконюк: j4 упускает много фактов, которые искажают реальность

Глава команды Prodota Gaming Максим «XPEH» Дьяконюк опубликовал на форуме организации публичный ответ на рассказ бывшего игрока команды Алексея «j4» Липая. Максим изложил ситуацию из глаз команды и описал множество деталей, которые, по его мнению, кардинально меняют ситуацию.



«Господин Липай, в своем интервью умышленно, случайно или по незнанию упускает хронологию событий и очень много фактов, которые, на мой взгляд, полностью искажают реальность. У нас были огромные проблемы с коммуникацией. Мало того, я несколько раз пытался собрать всех и пообщаться, как говориться, clear the air, но тот же госп. Липай отказался, сославшись на то, что это только вызовет путаницу, и он согласен, что Милан/Нета будут его «представителями» в общении с менеджментом.



Контракт.



Я выдал господам контракт на ознакомление, на что получил ответ — цитата: «Контракт с Brain damaged, мы его подписывать не будем, и т. п. и т. д.». Ну и ещё кучка приколов, которые я не хочу рассказывать. Ну, по сути, ситуация: вы приходите на собеседование на работу и говорите, что трудовой договор вашего работодателя Brain damaged…. Как вы думаете, что вам скажут??



Буткемп.



Ребята хотели буткемп как можно быстрее. Ну и офк они буквально в день подписания контракта написали: «Почему мы ещё не на буткемпе?» Я офк ответил, что, ребят, вы только подписали контракт — алло! Объективно, я сообщил, что два буткемпа за полтора месяца делать проблематично, поэтому либо сразу, либо на квалы. Ну и офк, если мы будем очень хорошо играть, то тогда, возможно, сделаем и на квалы. Они захотели сразу.



У нас получилось организовать, я считаю, лучший из возможных буткемпов. Двухэтажный дом, с 11 каналами оптоволоконного инета, 11 топ компов, 7 спален, бассейн, двух-трёхразовое питание, уборка, манагер из Сан-Франциско, который им готовил еду (иногда) и пытался передать какие-то психологические моменты по тренировкам и т. п. Трансфер из/в аэропорт и т. п. и т. д. Всё это было в доме Кемала, бывшего совладельца Сикрет. К сожалению, на буткемпе мы проиграли все возможные квалы (самит, галакси, эпицентер и т. п.), ну и обстановка продолжала накаляться.



По приезде.



Я решил сделать последний рывок и предложил ребятам, что вы занимайте такие-то места в квалах отборах (я уже не помню, вторые отборы на саммит и ещё что-то), ну и тогда будем делать буткемп на квалу к ТI. Ну и этого не получилось. Та мотивация такого рода не работала.



За пару дней до дизбанда Милан написал, типа вот они почти всё сделали, давай буткемп. Я ответил (достаточно подробно), почему я считаю, что буткемпа делать нет смысла. Однако теперь Гартер написал и попросил дать ещё шанс, что он попробует со всеми поговорить и т. п., ещё раз всех собрать и как-то наладить отношения.



Я говорю — ок, по сути, мы можем делать только Турцию, т. к. только туда не нужны визы и ничего мы больше не успеем (не сильно понимаю, что Липай пишет про Косово, рабов и т. п. или он вообще не в курсе или не понимает, что происходит, хотя не удивительно, пусть себе найдёт другой фильтр общения с менеджментом в командах). Я сказал Гартеру, что, общайся, я согласен на буткемп, но я туда поеду лично как манагер, и если мы опять соснём (ниже топ-4), то платим 50/50. Это обычный мотивационный ход, никакого отношения к моему желанию сэкономить не имеющий.



Вот сильно сжато, вся история нашей работы с ребятами», — рассказал глава организации Максим «XPEH» Дьяконюк. Полный вариант заявления можно найти здесь.



Ранее бывший игрок состава Prodota Gaming по Dota 2 Алексей «j4» Липай обвинил руководство команды в причинах сложившегося конфликта между сторонами.