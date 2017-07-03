Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Максим «XPEH» Дьяконюк: j4 упускает много фактов, которые искажают реальность

3 июля 2017, понедельник. 17:14. Киберспорт

Глава команды Prodota Gaming Максим «XPEH» Дьяконюк опубликовал на форуме организации публичный ответ на рассказ бывшего игрока команды Алексея «j4» Липая. Максим изложил ситуацию из глаз команды и описал множество деталей, которые, по его мнению, кардинально меняют ситуацию.

«Господин Липай, в своем интервью умышленно, случайно или по незнанию упускает хронологию событий и очень много фактов, которые, на мой взгляд, полностью искажают реальность. У нас были огромные проблемы с коммуникацией. Мало того, я несколько раз пытался собрать всех и пообщаться, как говориться, clear the air, но тот же госп. Липай отказался, сославшись на то, что это только вызовет путаницу, и он согласен, что Милан/Нета будут его «представителями» в общении с менеджментом.

Контракт.

Я выдал господам контракт на ознакомление, на что получил ответ — цитата: «Контракт с Brain damaged, мы его подписывать не будем, и т. п. и т. д.». Ну и ещё кучка приколов, которые я не хочу рассказывать. Ну, по сути, ситуация: вы приходите на собеседование на работу и говорите, что трудовой договор вашего работодателя Brain damaged…. Как вы думаете, что вам скажут??

Буткемп.

Ребята хотели буткемп как можно быстрее. Ну и офк они буквально в день подписания контракта написали: «Почему мы ещё не на буткемпе?» Я офк ответил, что, ребят, вы только подписали контракт — алло! Объективно, я сообщил, что два буткемпа за полтора месяца делать проблематично, поэтому либо сразу, либо на квалы. Ну и офк, если мы будем очень хорошо играть, то тогда, возможно, сделаем и на квалы. Они захотели сразу.

У нас получилось организовать, я считаю, лучший из возможных буткемпов. Двухэтажный дом, с 11 каналами оптоволоконного инета, 11 топ компов, 7 спален, бассейн, двух-трёхразовое питание, уборка, манагер из Сан-Франциско, который им готовил еду (иногда) и пытался передать какие-то психологические моменты по тренировкам и т. п. Трансфер из/в аэропорт и т. п. и т. д. Всё это было в доме Кемала, бывшего совладельца Сикрет. К сожалению, на буткемпе мы проиграли все возможные квалы (самит, галакси, эпицентер и т. п.), ну и обстановка продолжала накаляться.

По приезде.

Я решил сделать последний рывок и предложил ребятам, что вы занимайте такие-то места в квалах отборах (я уже не помню, вторые отборы на саммит и ещё что-то), ну и тогда будем делать буткемп на квалу к ТI. Ну и этого не получилось. Та мотивация такого рода не работала.

За пару дней до дизбанда Милан написал, типа вот они почти всё сделали, давай буткемп. Я ответил (достаточно подробно), почему я считаю, что буткемпа делать нет смысла. Однако теперь Гартер написал и попросил дать ещё шанс, что он попробует со всеми поговорить и т. п., ещё раз всех собрать и как-то наладить отношения.

Я говорю — ок, по сути, мы можем делать только Турцию, т. к. только туда не нужны визы и ничего мы больше не успеем (не сильно понимаю, что Липай пишет про Косово, рабов и т. п. или он вообще не в курсе или не понимает, что происходит, хотя не удивительно, пусть себе найдёт другой фильтр общения с менеджментом в командах). Я сказал Гартеру, что, общайся, я согласен на буткемп, но я туда поеду лично как манагер, и если мы опять соснём (ниже топ-4), то платим 50/50. Это обычный мотивационный ход, никакого отношения к моему желанию сэкономить не имеющий.

Вот сильно сжато, вся история нашей работы с ребятами», — рассказал глава организации Максим «XPEH» Дьяконюк. Полный вариант заявления можно найти здесь.

Ранее бывший игрок состава Prodota Gaming по Dota 2 Алексей «j4» Липай обвинил руководство команды в причинах сложившегося конфликта между сторонами.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
3 июля 2017, понедельник
17:14 Максим «XPEH» Дьяконюк: j4 упускает много фактов, которые искажают реальность
12:17 Binary Dragons квалифицировалась на DreamHack Atlanta 2017 по CS:GO
10:03 The Defedants прошла отборы на Quake World Championship по Quake Champions
09:55 Матч OG против EG откроет турнир Mars Dota 2 League
06:21 Valve выпустила патч 7.06e для Dota 2
02:15 Natus Vincere сыграет с G2 в первом раунде PGL Major Krakow
01:14 PGL Major Krakow: Vega и FlipSid3 прошли в основную стадию турнира
2 июля 2017, воскресенье
20:42 PGL Major Krakow: HellRaisers покинула соревнования
17:58 Evil Geniuses распустила состав по Overwatch
17:00 Team Spirit примет участие в перуанском турнире The Final Match
16:37 Comanche распустила состав по Dota 2
13:39 Александр «NoFear» Чурочкин: о зарплате речи сейчас не идёт
11:34 PGL Major Krakow: PENTA Sports обыграла Vega Squadron
11:08 Континентальная лига: Gambit Esports вырвалась в лидеры
1 июля 2017, суббота
23:19 PGL Major Krakow: G2 и mousesports прошли в основную стадию турнира
14:53 PGL Major Krakow: Vega Squadron обыграла TyLoo
13:25 PGL Major Krakow: Tengri покинула соревнования
11:11 Организаторы DreamHack Atlanta выдали приглашения в закрытые квалификации
11:00 Бывший руководитель Cyber Anji: Yoky ни разу не получил зарплату
10:30 PGL Major Krakow: FlipSid3 Tactics закончила второй день в четвёрке лидеров
09:20 Blizzard рассказала о способностях адмирала Стукова в Heroes of the Storm
09:05 Призовой фонд турнира по Warface превысил 9 млн руб.
30 июня 2017, пятница
18:31 Cypher сыграет с Av3k и 2GD в одной команде на квалификациях QuakeCon 2017
17:02 Blizzard объявила дату выхода StarCraft: Remastered
16:48 B1ad3: отказались от небольших турниров и лиг и сосредоточились на тренировках
16:39 Na’Vi отказалась от состава по World of Tanks
16:23 Виталий Волочай: низкий уровень игры — проблема тех, у кого этот уровень высокий
16:11 RFRSH Entertainment получила льготные условия в международной ассоциации WESA
14:19 Ахмад «ADTR» Сязван: хочу стать одним из лучших тренеров
12:18 Алексей «Cypher» Янушевский: Virtus.pro предложили условия не хуже, чем в США
11:40 TI7: LGD Gaming стала последним участником турнира
11:11 Роман Широков: киберспорт сейчас двигается в правильном направлении
09:52 ФК «Анжи» закрыл киберспортивное подразделение
08:38 TI7: Digital Chaos заработала путёвку на турнир
05:55 TI7: перуанцы Infamous представят Южную Америку на турнире
00:39 TI7: Planet Odd не справилась с compLexity
00:26 PGL Major Krakow: G2 и HellRaisers закончили игровой день на первом месте
29 июня 2017, четверг
23:59 TI7: Planet Dog победила в европейской квалификации
20:48 Адмирал Стуков появится в Heroes of the Storm
20:27 TI7: Team Empire выиграла СНГ-квалификацию на чемпионат мира по Dota 2
18:31 Алексей Cypher Янушевский стал игроком Virtus.pro по Quake Champions
18:11 Ронни «ryx» Билицки и Ариа «arya» Хекмат покинули состав Splyce по CS:GO
16:28 TI7: Team Spirit сыграет в гранд-финале квалификации в СНГ
15:25 Объявлены участники премии Esports Industry Awards 2017
14:52 TI7: LGD. Forever Young заработала путёвку на чемпионат мира по Dota 2
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017