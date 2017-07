Valve изменила систему мэйджоров по Dota 2 и представила формат нового сезона

Компания Valve представила новую систему турниров, которая будет действовать в 2018-2019 годах. По решению разработчиков, были упразднены традиционные мэйджоры. Теперь их место может занять любой турнир, прошедший определённую отметку призового фонда.



Статус мэйджора могут получить турниры, на которых разыгрывается более $ 500 тысяч. К этой сумме Valve добавит ещё $ 500 тысяч. Кроме того, кампания ввела систему минор-турниров. Чтобы чемпионат получил такое обозначение, его призовой фонд должен составлять от $ 150 тысяч, ещё столько же к нему добавит компания-разработчик. В ведении Valve останется только главный турнир года — The International.



Также для получения статуса мэйджора или минора организаторам нужно провести квалификацию как минимум в шести регионах: Европа, СНГ, Северная и Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Китай. Команды из этих дивизионов обязательно должны присутствовать на LAN-финале чемпионата.



От результатов этих соревнований будет зависеть приглашения команд на The International. Принимая участие в чемпионате, игроки будут набирать специальные очки. Их количество за один турнир определят в зависимости от суммы призового фонда и близости к TI.



Продолжит действовать и система закрепления составов. Если игрок не покидает команду в установленный срок, то его очки сохраняются. Чтобы коллективы имели возможность привлекать новых киберспорстменов, при определении приглашений на The International будут учитываться только три игрока состава с самым высоким рейтингом.



За собой Valve оставила право регулировать расписание мэйджоров и миноров. Кроме того, компания создаст официальный рейтинг команд и игроков, за которым смогут следить все желающие.



Система мэйджоров была введена в Dota 2 после The International 5. В течение года помимо чемпионата мира компания проводила два или три крупных турнира с призовым фондом в $ 3 млн. По мнению организаторов сторонних чемпионатов, эта система не позволяла развиваться сцене, так как игроки были сосредоточены только на соревнованиях от Valve.