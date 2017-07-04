Чень «Hao» Чжихао и Вонг «Chuan» Хок Чуан пропустят MDL 2017 по Dota 2

Игроки команды Vici Gaming по Dota 2 Чень «Hao» Чжихао и Вонг «Chuan» Хок Чуан пропустят MDL 2017. Тем не менее команда всё же выступит на соревнованиях с двумя заменами. Членов основного ростера заменят Ян «END» Пу и игрок VG.J Сюй «fy» Линьсэнь. Об этом сообщается в официальном «твиттере» организации. Причины изменений пока не сообщаются.

Всего в Mars Dota 2 League примут участие восемь команд. В список участников вошли Invictus Gaming, Newbee, OG, Evil Geniuses, LGD.FY, LGD Gaming, Vici Gaming и Clutch Gamers.



Mars Dota 2 League пройдёт с 5 по 9 июля. Призовой фонд соревнований составит $ 250 тыс.