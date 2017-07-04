Марк Авербух: новость от Valve — это признание неэффективной работы с PGL

Глава Epic Esports Events Марк «March3llo» Авербух опубликовал в мессенджере Telegram мнение касательно последних изменений от Valve в формате турниров в предстоящем году. В частности, March3llo похвалил саму идею и высказал некоторые пожелания в проведении соревнований.



«Major-турниры должны быть исключительными во всех планах, начиная с площадки и заканчивая трансляциями. Ни один из прошедших турниров серии я таковым назвать не могу. Вероятно, это связано с тем, что я был только на самом первом из них, во Франкфурте, и он произвёл на меня тягостное впечатление. Последующие Major-турниры если и были ярким шоу, то благодаря игре команд.



Мое мнение состоит в том, что подряды от Valve должны получать те, кто сам делает что-то для развития соревновательной сцены, и являться своеобразным бонусом и признанием их заслуг. Компании вроде ESL, Eleague, SLTV и Epic Esports Events вкладывают собственные средства в развитие игр Valve. Да, они делают это для того, чтобы привлечь ещё большие средства, но у них есть собственная линейка продуктов, которая развивает сцену, даже без участия Valve.



Новость от Valve оцениваю как их признание в недостаточной прозрачности и эффективности работы с одним подрядчиком (в данном случае это PGL). Вектор был выбран правильный и полезный, но переход, на мой взгляд, должен быть более плавным, в рамках которого Valve окажут помощь организаторам не столько призовым фондом, сколько необходимой поддержкой для сохранения привычного спортивного уровня Major», — прокомментировал ситуацию глава Epic Esports Events Марк «March3llo» Авербух.



В ночь с 3 на 4 июля Valve опубликовала запланированный формат турниров на следующий турнирный сезон. Компания определила ряд условий, при которых соревнования будут соответствовать определённой квалификации, а также определила рамки major-турниров и minor-турниров. Также компания создаст официальную таблицу рейтинга команд и оставит за собой право регулировать расписание соревнований.