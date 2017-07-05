Дэрил «iceiceice» Кох потерял $ 100 тыс. на финансировании Team Faceless

Дэрил «iceiceice» Кох рассказал о затратах на содержание Team Faceless в течение сезона. По его словам, выигранные призовые не покрыли расходы.



«Я потерял где-то $ 80 тысяч. Не пытайтесь посчитать. Даже $ 100 тысяч на самом деле», — написал IceIceIce на форуме Reddit.



Team Faceless была собрана во время трансферного окна после The International 7. Дэрил «iceiceice» Кох принял решение вернуться в Юго-Восточную Азию и собрать состав из местных игроков, чтобы представлять родной регион на международной сцене. В течение года команда приняла участие в двух мэйджорах, Dota Pit League, Dota 2 Asia Championship и других крупных соревнованиях, но не смогла пройти квалификации на The International 7. За это время коллектив заработал более $ 280 тыс. долларов.



Дэрил самостоятельно занимался обеспечением команды всем необходимым для тренировок. Для этого он использовал средства, накопленные во время выступлений в Китае.



4 июля менеджер команды Тамми «furryfish» Тэнг объявила, что состав распался. По её словам, он изначально планировался как однолетний проект.