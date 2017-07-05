EternaLEnVy: американский сервер самый слабый

Капитан Team NP Джеки «EternaLEnVy» Мао поучаствовал в АМА-сессии (спроси у меня что угодно) на сайте Reddit.

Привет! Ты, наверное, успел поиграть во всех регионах. Поделись своими мыслями насчёт разницы поведения игроков на серверах.

В Китае все стараются лишний раз не рисковать во время игры, а также не сдаваться. В Азии взаимоуважения меньше всего, возможно, даже меньше, чем США, но они никогда не сдаются. Европа — это очень сильный регион, где игры чаще всего не слишком клоунские. Американский регион является наиболее идиотским. Игроки в Америке всегда жалуются и специально портят друг другу игры.

Правда ли, что тебе предложили место в Evil Geniuses, когда Arteezy покинул их в первый раз?

Мне предлагали перейти в EG около трёх раз с разной степью серьёзности. Не знаю, насколько бы это изменило мою карьеру. Я думаю над каждым своим решением, но не жалею ни об одном, которое когда-либо принял.

Как ты оцениваешь ваши шансы на The International 2017?

Многие меня спрашивают о моих шансах на TI 2017. Я об этом не думаю и стараюсь верить, что у меня есть 100% шанс выиграть любой турнир, который я посещаю.

Team NP вышла на The International 2017 через американскую закрытую квалификацию. Команда сумела в групповом этапе одержать 8 побед и занять первое место, тем самым обеспечив себе выход в следующую стадию соревнований.