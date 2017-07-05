MDL: LGD заняла лидерскую позицию по результатам первого игрового дня

Завершился первый день группового этапа на Mars Dota 2 Laegue. По его результатам на первую строчку турнирной таблицы вышла LGD Gaming. Китайская команда завершила день с результатом 4-0.



Далее расположились Evil Geniuses, Invictus Gaming и LGD, Forever Young. Эти коллективы заработали по две победы и потерпели по одному поражению. Замкнула турнирную таблицу Clucth Gamers со статистикой 0-4.



Во второй игровой день состоится 14 карт групповой стадии. По их результатам команды будут распределены в сетке плей-офф. Лучшие четыре участника отправятся в «виннера», а остальные коллективы начнут выступление с «лузеров».