Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

MDL: LGD заняла лидерскую позицию по результатам первого игрового дня

5 июля 2017, среда. 18:36. Киберспорт

Завершился первый день группового этапа на Mars Dota 2 Laegue. По его результатам на первую строчку турнирной таблицы вышла LGD Gaming. Китайская команда завершила день с результатом 4-0.

Далее расположились Evil Geniuses, Invictus Gaming и LGD, Forever Young. Эти коллективы заработали по две победы и потерпели по одному поражению. Замкнула турнирную таблицу Clucth Gamers со статистикой 0-4.

Во второй игровой день состоится 14 карт групповой стадии. По их результатам команды будут распределены в сетке плей-офф. Лучшие четыре участника отправятся в «виннера», а остальные коллективы начнут выступление с «лузеров».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
5 июля 2017, среда
18:55 Тренер Gambit: в плей-офф выйдут Vaevictis, M19 и мы
18:36 MDL: LGD заняла лидерскую позицию по результатам первого игрового дня
16:25 EternaLEnVy: американский сервер самый слабый
14:23 Virtus.pro покинула ESL One: Cologne
13:00 EternaLEnVy: мы поедем с тренером на TI7 независимо от помощи Valve
12:14 Дэрил «iceiceice» Кох потерял $ 100 тыс. на финансировании Team Faceless
12:03 ESL One: Cologne: Ninjas in Pyjamas и OpTic Gaming возглавили группу
11:10 Стэнли «StanKing» Янг занял позицию тренера в Team NP
4 июля 2017, вторник
21:29 Alliance подписала состав по Quake Champions
19:31 Liquid и G2 стали лидерами после первого раунда ESL One Cologne 2017 по CS:GO
19:09 Team Faceless лишилась состава по Dota 2
18:07 Партия Ангелы Меркель включила киберспорт в предвыборный манифест
16:58 Бывший главный тренер «Вердера» и «Байера» стал киберспортивным агентом
16:00 Марк Авербух: новость от Valve — это признание неэффективной работы с PGL
15:17 Виктор «vuggo» Жендебю покинул пост тренера Fnatic по CS:GO
14:04 Чень «Hao» Чжихао и Вонг «Chuan» Хок Чуан пропустят MDL 2017 по Dota 2
11:02 HLTV.org опубликовал рейтинг комамнд по CS:GO за июнь
06:06 Valve изменила систему мэйджоров по Dota 2 и представила формат нового сезона
3 июля 2017, понедельник
18:53 Tricked подписала бывший состав Singularity по CS:GO
18:07 Immortals одержала победу на Overwatch Contenders Season Zero: North America
17:14 Максим «XPEH» Дьяконюк: j4 упускает много фактов, которые искажают реальность
12:17 Binary Dragons квалифицировалась на DreamHack Atlanta 2017 по CS:GO
10:03 The Defedants прошла отборы на Quake World Championship по Quake Champions
09:55 Матч OG против EG откроет турнир Mars Dota 2 League
06:21 Valve выпустила патч 7.06e для Dota 2
02:15 Natus Vincere сыграет с G2 в первом раунде PGL Major Krakow
01:14 PGL Major Krakow: Vega и FlipSid3 прошли в основную стадию турнира
2 июля 2017, воскресенье
20:42 PGL Major Krakow: HellRaisers покинула соревнования
17:58 Evil Geniuses распустила состав по Overwatch
17:00 Team Spirit примет участие в перуанском турнире The Final Match
16:37 Comanche распустила состав по Dota 2
13:39 Александр «NoFear» Чурочкин: о зарплате речи сейчас не идёт
11:34 PGL Major Krakow: PENTA Sports обыграла Vega Squadron
11:08 Континентальная лига: Gambit Esports вырвалась в лидеры
1 июля 2017, суббота
23:19 PGL Major Krakow: G2 и mousesports прошли в основную стадию турнира
14:53 PGL Major Krakow: Vega Squadron обыграла TyLoo
13:25 PGL Major Krakow: Tengri покинула соревнования
11:11 Организаторы DreamHack Atlanta выдали приглашения в закрытые квалификации
11:00 Бывший руководитель Cyber Anji: Yoky ни разу не получил зарплату
10:30 PGL Major Krakow: FlipSid3 Tactics закончила второй день в четвёрке лидеров
09:20 Blizzard рассказала о способностях адмирала Стукова в Heroes of the Storm
09:05 Призовой фонд турнира по Warface превысил 9 млн руб.
30 июня 2017, пятница
18:31 Cypher сыграет с Av3k и 2GD в одной команде на квалификациях QuakeCon 2017
17:02 Blizzard объявила дату выхода StarCraft: Remastered
16:48 B1ad3: отказались от небольших турниров и лиг и сосредоточились на тренировках
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017