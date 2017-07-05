Тренер Gambit: в плей-офф выйдут Vaevictis, M19 и мы

Главный тренер состава Gambit eSports по League of Legends Дмитрий «Invi» Протасов опубликовал пост на своей странице «ВКонтакте», где поделился своими прогнозами на летний сезон Континентальной лиги.

«Я бы сказал, что в плей-офф пройдут Vaevictis, Virtus.pro, М19 и мы. В каком порядке — не знаю. При этом мне очень бы хотелось увидеть Vega Squadron в полуфиналах, надеюсь, Rift Rivals пойдёт им на пользу.

Касательно же надвигающегося турнира, в первую очередь, я жду шоу. Ведь этот турнир организован для вас, болельщиков. Нового опыта команды не получат, ведь с Турцией почти все играют намного больше, чем с другими СНГ коллективами. В минус командам турнир пойти никак не должен, в худшем случае при плохих результатах можно отнестись как к очередным будничным скримам. При положительных же результатах и вовсе турнир пойдёт в плюс. Поэтому на третьей игровой неделе жду прогресса в игре от всех четырёх участвующих команд», — рассказал Invi.

По итогам первых двух недель летнего сезона LCL Gambit eSports с шестью победами занимает первое место в турнирной таблице.