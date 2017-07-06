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Maelstorm: я не еду на International

6 июля 2017, четверг. 12:02. Киберспорт

Комментатор студии RuHub Владимир «Maelstorm» Кузьминов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что Valve не пригласила его комментировать The Interntational 2017.

«Я не еду на Interntational, потому что не пришёл инвайт от валв. Как показывает практика, и не придёт. Список сформирован, и вам огласят его куда позднее. Я этого делать не хочу из-за уважения к тому, кто дал мне информацию (она нужна была только для спешки с визой или, наоборот, для возможности расслабиться). Да я, собственно, всего списка и не знаю.

Почему? VALVE решили, что есть те, кто сделал для доты больше меня и справится с работой лучше, те, кто достоин поехать на инт куда больше. Я с этим не согласен, и это моё право. Более того, считаю, что в списке нет и не будет тех людей, которые точно должны были ехать, ведь на свой счёт я, естественно, предвзято рассуждаю. Уверен, что были люди, которые были за мою кандидатуру, но очевидно, что им пришлось поступиться ей ради кого-то, либо их влияния не хватило, такие тут законы, как и в любой сфере», — сказал Maelstorm.

The International 2017 пройдёт с 7 по 12 августа в Сиэтле. Призовой фонд турнира на данный момент составляет $ 20 млн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
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