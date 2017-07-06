MDL: Evil Geniuses упала в нижнюю сетку

Завершился групповой этап на Mars Dota 2 League. Лидером турнирной таблицы стала OG, а Evil Geniuses упала в нижнюю сетку.



Европейская команда завершила выступление в группе с результатом 5-2.Следом за ней расположились LGD, LFY и Newbee, заработавшие по четыре победы. С такой же статистикой выступила Evil Geniuses, но американцы уступили всем трём китайским коллективам.



Вместе с EG в нижнюю сетку отправились Vici Gaming, Invictus Gaming и Clutch Gamers.



В первом матче «лузеров» Evil Geniuses предстоит сыграть против филиппинской команды. Во второй паре IG встретится с VG. Серии пройдут до двух побед.