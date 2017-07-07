Калифорнийский университет назначил стипендии лучшим игрокам в Overwatch

Калифорнийский университет в Ирвайне будет выплачивать стипендии лучшим игрокам в Overwatch, которые будут представлять учебное заведение. Информация об этом появилась на портале ESPN.

Отмечается, что студенты получат по $ 2,5 тыс. в год при условии, что они будут посвящать 15-20 часов в неделю игре, общению с фанатами, а также тренировкам в течение сезона. Также обладателей стипендии обеспечат персональными тренерами и командным психологом.

Калифорнийский университет в Ирвайне — общественный исследовательский университет в США, один из десяти кампусов Калифорнийского университета. Основан в 1965 году.