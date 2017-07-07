Blizzard анонсировала дополнение «Рыцари Ледяного Трона» для Hearthstone

Компания Blizzard представила дополнение «Рыцари Ледяного Трона» для Hearthstone. Анонс состоялся перед началом чемпионата Hearthstone Spring Championship.

По задумке разработчиков персонажи Hearthstone превратились в рыцарей смерти. Каждый из игровых классов получит особую карту — герой. Например, Рексар (охотник) стал ловчим смерти. Его особая героическая карта «Ловчий смерти Рексар» будет стоить 6 маны. Она наносит по 2 ед. урона всем существам противника, заменяет вашего героя, а также дает 5 ед. брони и новую силу под названием «Зверодел».

Умение за 2 маны позволяет создать зомбозверя после комбинирования разных миньонов. Показатели существ (стоимость, атака и здоровье) суммируются, а свойства карт сохраняются. После создания зомбозверя он помещается в руку.

Кроме того, в игре появится новая механика — «Похищение жизни» (Lifesteal). Когда существо наносит урон, оно восстанавливает здоровье герою в зависимости от показателя силы.

Выход дополнения состоится в августе 2017 года. Уже сейчас доступен предварительный заказ 50 комплектов карт за 2799 рублей. При покупке игрок получит в подарок рубашку для карт «Ледяная Скорбь».

«Рыцари Ледяного Трона» станет вторым крупным дополнением для Hearthstone в год мамонта.