HCT: два игрока из Новой Зеландии прошли в плей-офф

Завершился первый день весеннего чемпионата Hearthstone Spring Championship. В четвертьфиналы пробились два киберспортсмена из Новой Зеландии: Mage (победил Kolento со счётом 3:2) и CittizenNappa (нанёс поражение американцу Музахидул «muzzy» Л со счётом 3:2).

Румын Дима «Rdu» Раду вышел из группы D без единого проигрыша (6:0 по партиям). В группе B с похожим результатом завершил день американец Kuonet.

Таблица после первого дня без учета игр в группах C и D.

8 июля определятся ещё четыре игрока, которые продолжат борьбу за поездку на BlizzCon. Призовой фонд Hearthstone Spring Championship составляет $ 250 тыс.