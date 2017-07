Na’Vi вышла в полуфинал ESL One Cologne 2017 по CS:GO

Коллектив Natus Vincere обыграл команду G2 Esportsв четвертьфинале турнира ESL One Cologne 2017 по Counter-Strike: Global Offensive со счетом 2:0 (19:17 @ de_overpass; 16:13 @ de_nuke). Таким образом украинско-европейская пятерка прошла в полуфинал соревнований. G2 Заняла 5-8-е место и получила $ 10 тыс.



Следующую встречу Na’Vi проведёт с победителем пары Ninjas in Pyjamas против Cloud9. Полуфинальные матчи начнутся 8 июня в 17:00 по московскому времени.



ESL One Cologne 2017 проходит в немецком городе Кёльне. Призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс.