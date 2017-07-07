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Виталий «v1lat» Волочай: теперь очки за выступления на турнирах важнее денег

7 июля 2017, пятница. 19:32. Киберспорт

Один из членов русскоязычной студии комментирования RuHub Виталий «v1lat» Волочай опубликовал сообщение в сервисе «Телеграм», где высказал мысли о новой турнирной системе Valve. Виталий счёл решение разработчика лучшим из возможных и поднял некоторые актуальные вопросы.

«Теперь мажоры будут проводить «third party organizers», то есть те, кто и проводил турниры раньше, только Valve будет им давать денег на призовой сверху и зачётные очки для попадания на TI8. Идеальное решение.

Понятное дело, что Perfect World (DAC) и Epic Events (Epicenter) будут опять проводить свои турниры с призовым 500к+, и не важно, будут они иметь статус мажора или нет. Важнее не деньги в призовой, которые Valve удваивают, а именно зачётные очки, которые ты получаешь за выступления на минорах и мажорах. И это круто. Кроме них обязательно ESL и их серия Masters попробует получить статус мажора, однозначно попробуют StarLadder с i-League и американцы. Вот одно мне интересно, Valve будут давать статус мажора до анонса турнира или уже после?

То есть условный DreamHack сначала анонсирует турнир на 500 тыс. и ждёт решения Valve о присвоении статуса мажора или наоборот? Я бы сделал именно так! Чтобы организаторы понимали, что мажор им не гарантирован, и не уменьшали свой призовой, когда узнают, что им дали не мажор, а минор. В общем, системой я доволен», — написал v1lat.

Ранее Valve объявила о создании новой турнирной системы, которая будет действовать уже со следующего игрового сезона. Компания ввела понятия minor- и major-турниров, а также определила основные критерии присвоения того или иного статуса.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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