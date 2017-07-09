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Евгений Шумилин: Kuonet сказал мне, что закинул серию и не заслуживал победы

9 июля 2017, воскресенье. 09:57. Киберспорт

Евгений «Neirea» Шумилин объяснил, почему Европа — лучший регион в Hearthstone, а также рассказал о разговоре с Kuonet после матча.

«Лучший ли регион Европа в Hearthstone? Конечно. Даже не сомневаюсь в этом. Почему так? Думаю, мы приехали с колодами, которые лучше других. К тому же мы стабильней выступаем на турнирах, чем остальные регионы, и у нас больше игроков высокого уровня.

После матча Kuonet сказал мне, что закинул серию и не заслуживал победы. Не более того.

Теперь, когда я квалифицировался на чемпионат мира, победа в [Hearthstone Spring Championship] это не вопрос мотивации. Я покажу лучшее, на что способен, потому что буду думать только о качестве игры, а не о прохождении отборочных», — заявил Шумилин на послематчевой пресс-конференции.

Ранее путёвки на чемпионат мира по Hearthstone заработали Фредерик «Hoej» Нильсени и Энтони «Ant» Тревино.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Hearthstone
Новости. Киберспорт
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