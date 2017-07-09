SK Gaming вышла в финал ESL One: Cologne

SK Gaming вышла в финал турнира ESL One: Cologne 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. В полуфинале бразильцы обыграли FaZe Clan со счётом 2:0 (16:4 @ de_overpass; 19:16 @ de_cache).

Таким образом, FaZe Clan покинула соревнования и заняла итоговую позицию на третьем-четвёртом месте. За своё выступление команда заработала $ 20 тыс.

В финале SK Gaming сыграет с Cloud9, которая ранее обыграла Natus Vincere. Матч состоится 9 июля в 17:00 по московскому времени.

ESL One Cologne 2017 проходит в немецком городе Кёльн. Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс.